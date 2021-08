Ein Radfahrer ist am Sonntagmittag in Gaggenau gestürzt und gestorben. Offenbar war sein Tod auf eine medizinische Ursache zurückzuführen.

Ein Radfahrer ist am Sonntagmittag an der Einmündung der Hofreiterstraße zur Brunnenstraße in Gaggenau kurz nach 14 Uhr und gegen eine Hauswand geprallt. Ein innerhalb weniger Minuten eintreffender Notarzt und Kräfte des Rettungsdienstes konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürften sowohl der Sturz, als auch der Tod des Mannes auf eine medizinische Ursache zurückzuführen sein. Während der Unfallaufnahme war die Brunnenstraße gesperrt.