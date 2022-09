Schon länger sind die Türen des Winzrieth-Gebäudes in Gaggenau-Bad Rotenfels geschlossen. Mit der Einrichtung eines Familiencafés im Erdgeschoss soll wieder Leben in das Gebäude einziehen.

Die Pforten des einstigen Blumenladens und Lebensmittelgeschäfts in der Murgtalstraße 25 in Bad Rotenfels sind schon seit Längerem geschlossen. Mit der Einrichtung eines Familiencafés im Erdgeschoss soll wieder Leben in das Gebäude einziehen.

Ein entsprechender Bauantrag wurde bei der Stadt Gaggenau gestellt. Die Einrichtung einer Außenbewirtschaftung auf dem Platz bis hin zum Brunnen ist ebenfalls geplant, jedoch für einen späteren Zeitpunkt.

Familiencafé in Gaggenau soll längerfristig angelegtes Projekt sein

Dies war auch nicht Gegenstand der Beratungen am Montag im Bau- und Umweltausschuss. Das Vorhaben hört sich gut an, darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses einig. Sie hatten sich am Montagabend im Rahmen ihrer Sitzung mit der Umnutzung des denkmalgeschützten Gebäudes zu beschäftigen.

„Aus unserer Sicht ein sehr positives Vorhaben“, bekräftigte Bürgermeister Michael Pfeiffer (parteilos) für die Stadtverwaltung. Das geplante Familiencafé solle schon bald eröffnet werden.

Es ist Teil eines längerfristig angelegten Projektes, das eine qualifizierte Kinderbetreuung sowie ein Kids Science Lab vorsieht – also ein Ort, wo Kinder und Jugendliche spielerisch Naturwissenschaften erleben können.

Für Familiencafé ist Nutzungsänderung nur im Erdgeschoss nötig

Eigentümer des denkmalgeschützten Anwesens ist Gert Hansen aus Bad Rotenfels. Er bestätigte auf Anfrage der Redaktion die Planungen. Es stehe aber noch nicht fest, wer die künftige Einrichtung betreiben werde.

Warum sich der Bau- und Umweltausschuss so eingehend mit dem Vorhaben zu beschäftigen hatte, ist der Tatsache geschuldet, dass das Gebäude im Geltungsbereich der im März erlassenen Veränderungssperre „Bad Rotenfels Mitte“ liegt.

Das Vorhaben ist ausdrücklich als Café geplant Michael Pfeiffer, Bürgermeister

Die Baurechtsbehörde selbst meldete nach Prüfung des Antrages selbst keine Bedenken an, genauso wenig wie das Denkmalamt. Die Behörde stellte fest, dass mit der Umnutzung des Hauses in ein Familiencafé die Planungsziele eingehalten werden.

Bauliche Änderungen am Gebäude selbst seien nicht geplant, es handele sich lediglich um Nutzungsänderungen im Erdgeschoss im Bereich des ehemaligen Verkaufsraums, erläuterte Bürgermeister Pfeiffer.

Erzdiozöse Freiburg hat bislang nichts gegen Bauvorhaben

Die Außengastronomie ebenso wie die Frage nach den Stellplätzen werden im anschließenden Baugenehmigungsverfahren behandelt. Das erläuterte Bürgermeister Michael Pfeiffer auf Anfrage von SPD-Gemeinderätin Gerlinde Stolle.

Ratskollege Heinz Adolph (FWG) wollte zudem wissen, ob es nicht kontraproduktiv sei, Gastronomie zu genehmigen, wenn sich gegenüber das Gasthaus Salmen befinde. „Das Vorhaben ist ausdrücklich als Café geplant“, lautete dazu Pfeiffers Antwort.

Die Erzdiözese Freiburg und die Kirchengemeinde St. Laurentius haben bisher ebenfalls nichts gegen das Bauvorhaben. Das Gebäude befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum barocken Gebäudeensemble der Kirche.

Gaggenauer Bauausschuss macht Weg frei für neue Einrichtung

Nach kurzer Beratungszeit gaben die Ausschussmitglieder grünes Licht. Sie beschlossen bei einer Enthaltung die Ausnahme von der im März beschlossenen Veränderungssperre für den Bereich des Bebauungsplans „Ortsmitte Bad Rotenfels“ zuzulassen.

Die Ausschussmitglieder machten mit diesem Beschluss den Weg frei für die Einrichtung eines Familiencafés in dem denkmalgeschützten Gebäude.

Nicht denkmalgeschützt sind die sich daran links anschließenden Gebäudeteile entlang der Ortsdurchfahrt. Sie waren auch nicht Thema der Ausschusssitzung.