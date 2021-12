Fastnacht in Gaggenau-Hörden 2022 weitgehend abgesagt

Kein Schnurren, kein Umzug, keine närrischen Sitzungen: Die Fastnacht in Hörden wird auch 2022 nur in ganz kleinem Rahmen stattfinden.

Dies haben die Narrenzunft „Schmalzloch“ Hörden und der Arbeitskreis Flößerhalle am Montag bekanntgegeben. „Angesichts der aktuellen Lage und den Befürchtungen vor der Omikron-Welle“ habe man sich dazu entschlossen.

Üblicherweise gibt es vier große Schnurren-Veranstaltungen in der Flößerhalle an den vier Donnerstagen vor Fastnacht. Ausrichter sind die Vereine, die sich im Arbeitskreis Flößerhalle zusammengefunden haben. „Jetzt hoffen wir auf 2023“, so die einhellige Meinung.

Der große Fastnachtsumzug findet in Hörden immer am Fastnachtssonntag statt. 2022 fällt dieser auf den 27. Februar. Einen Umzug wird es dann aber nicht geben. Ebenso wird es im Januar keine Damen- und Herrensitzungen in der Flößerhalle geben.