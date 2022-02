Viele Rathäuser im Murgtal bleiben auch ohne Stürmung zur Fastnacht zu

„Wegen Fastnacht bleibt das Rathaus heute geschlossen.“ Zettel mit Aufschriften wie dieser waren in Vor-Corona-Zeiten keine Seltenheit.

Doch in der Pandemie fällt die klassische Straßenfastnacht bereits zum zweiten Mal aus.

Das ein oder andere Rathaus und auch andere kommunale Einrichtungen könnten dennoch zu bleiben – auch im Murgtal.

So läuft es in Gaggenau

Grund dafür sind Betriebsvereinbarungen, die mit Blick auf die närrischen Tage oft schon vor vielen Jahren getroffen wurden. „Wir sind ja eigentlich eine Fastnachtshochburg“, erklärt Gaggenaus Pressesprecherin Judith Feuerer.

Und auch wenn es in diesem Jahr keine närrische Ratssitzung samt anschließendem Faschingsumzug geben wird: „Wir halten an der Betriebsvereinbarung fest.“ Der Zettel an der Rathaustür wird aber mit anderen Worten auf die Schließung hinweisen, ganz ohne Fastnacht, so Feuerer.

Dass trotzdem der ein oder andere Ratsuchende vor verschlossenen Türen stehen könnte, schließt sie nicht aus. „Das passiert aber auch an Fastnacht oder Brückentagen.“

Weisenbach und Loffenau machen zu

Auch in Weisenbach bleibt alles wie immer – also so, als ob Corona der Fastnacht nicht den Garaus machen würde. Seit knapp zwölf Jahren gibt es in der Gemeinde eine Dienstvereinbarung, die die Anwesenheit an den närrischen Tagen regelt. Darin ist der Faschingsdienstag ein halber freier Tag – an den anderen Tagen muss Urlaub genommen werden.

„Das Rathaus war vor Corona oft an Rosenmontag und Faschingsdienstag zu“, erklärt Weisenbachs Bürgermeister Daniel Retsch (CDU). „Ob für Fastnacht oder um ihr zu entgehen, entzieht sich meiner Kenntnis“, scherzt er.

Im vergangenen Jahr habe die Verwaltung an der Regelung festgehalten. „Als kleines Dankeschön an die Mitarbeiter“, so Retsch. Auch in diesem Jahr wolle man wieder so verfahren, „um nicht noch mehr Verwirrung zu stiften“.

Gleiches erklärt Loffenaus Bürgermeister Markus Burger (parteilos): Auch hier bleibt am Faschingsdienstag, der in diesem Jahr übrigens auf den 1. März fällt, das Rathaus am Nachmittag zu. „Da der Zugang zum Rathaus sowieso nur nach Termin möglich ist, kann das auch gut gesteuert werden“, so Burger zuversichtlich.

Gernsbach plant noch

Auf Termine setzte im vergangenen Jahr auch die Gernsbacher Verwaltung. „Im Rathaus herrscht nach der Rathausstürmung am Schmutzigen Donnerstag normalerweise närrisches Treiben, was regulären Dienstbetrieb verhindert“, erklärt Pressesprecherin Nicoletta Arand.

Im vergangenen Jahr habe das Narrengericht allerdings nur per Video verhandeln können, das Rathaus blieb mit Termin geöffnet.

Noch sei nicht geklärt, wie die Schlüsselübergabe an die Narren in diesem Jahr stattfinden kann. „Daher sind auch die Öffnungszeiten noch nicht klar.“

Nur Forbach macht es anders

Einzig Forbach erinnert die Vorstellung, an Fasching das Rathaus zu schließen, obwohl gar nicht gefeiert werden kann, zu sehr an einen Schildbürgerstreich.

Der Schließtag wird auf einen Brückentag im Sommer verlegt. Margit Karcher, Hauptamtsleiterin in Forbach

Üblicherweise ist auch hier der Faschingsdienstag ein halber freier Tag – eine Regel, die laut Hauptamtsleiterin Margit Karcher bereits 2021 ausgesetzt wurde: „Der Schließtag wurde dann auf einen Brückentag im Sommer verlegt, um einen Ausgleich zu schaffen.“

So soll es auch in diesem Jahr gemacht werden. Am Freitag nach Christi Himmelfahrt bleibt das Rathaus deshalb geschlossen.

Karcher schmunzelnd: „Das freut sicherlich besonders die männlichen Mitarbeiter, wenn nach dem Vatertag noch ein freier Tag folgt.“