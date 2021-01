Die Stadtverwaltung Gaggenau veröffentlicht seit Jahresbeginn keine Namen von Jubilaren mehr. Sie begründet dies mit „massiv erhöhten“ Beschwerden. In den anderen Gemeinden des Murgtals gibt es keine Häufung, wie eine BNN-Umfrage zeigt. Sie halten an der bisherigen Praxis fest.

Das Rathaus Gaggenau veröffentlicht keine Namen von Jubilaren mehr. Dies betrifft runde Geburtstage ab 70 Jahre aufwärts sowie Ehejubiläen ab 50 Jahre (Goldene Hochzeit). Auch bisher schon konnten sich Bürger, wenn sie dies wünschten, im Rathaus vorab von der Liste streichen lassen und der Übermittlung ihrer Daten an die Tageszeitungen und an das Amtliche Bekanntmachungsblatt widersprechen.

Doch seit Jahresbeginn geht die Stadtverwaltung noch einen Schritt weiter und gibt generell keine Listen mehr zur Veröffentlichung frei. Die anderen Gemeinden im Murgtal halten dagegen an der bisherigen Praxis fest. Wichtig für Gaggenauer Bürger: Wer seinen runden Geburtstag (70 Jahre, 75, 80 und so weiter) oder sein Ehejubiläum kostenfrei in den BNN-Regularien veröffentlichen möchte, kann sich vorab an die Redaktion in Gaggenau wenden.

Was sind die Gründe für den Kurswechsel in der Benz-Stadt? Auf BNN-Nachfrage führt die Pressestelle der Stadtverwaltung an, dass sich die Beschwerden „massiv erhöht“ hätten; dies betreffe nicht nur die Zahl der Beschwerden, „sondern auch die Art. Monatlich gehen mehrere Beschwerden ein beim Bürgerbüro, aber auch bei uns in der Pressestelle. Mehrfach wurden im vergangenen Jahr sogar Rechtsanwälte gegen die Stadt eingeschaltet oder mit Rechtsverfahren gedroht.“