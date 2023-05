Feierabendmarkt in Gaggenau feiert Premiere mit Pfützen

Partystimmung in der Innenstadt, das ist für Gaggenau nicht unbedingt ein Novum. Doch nach allzu viel Pandemie-Aus sollte es am vergangenen Freitag ein weiteres Highlight im Veranstaltungskalender geben, einen Feierabendmarkt. Doch dann kam der Regen.

Am frühen Nachmittag spielen noch die Kinder in der Sonne

Gut gedacht, doch für die Witterung könne letztlich niemand etwas, entschloss sich Heike Heck ganz einfach dazu durchzuhalten. Ganz alleine hatte die pfiffige Stickerin die Stellung gegen die dicken Regenwolken nicht halten müssen. Gemeinsam mit Petra Krieg, die eigentlich ihr kosmetisches Rosenöl an Mann und Frau hatte bringen wollen, nahm sie unter einem schützenden Vordach die Sache mit Humor.

„Noch vor dem offiziellen Startschuss war das Spielmobil dicht umlagert. Und dann war auch gleich wieder Schluss“, bedauert sie. Ab 15 Uhr kamen nämlich bereits die kleinen Besucher auf ihre Kosten und tobten nach Leibeskräften.

Doch als die Party so richtig auf Touren kommen sollte, öffnete der Himmel seine Schleusen. Einige der Kunsthandwerker packten der Not geschuldet eilig zusammen, damit etwa die feilgebotenen Aquarelle nicht ganz im Wasser zerflossen.

Das war einfach Pech. Philipp Springer, Citymanager

„Das hätte richtig schön werden können.“ Die Idee sei nämlich großartig. Ein bisschen chillen, einen Drink, spielende Kinder. So könne ein Wochenende beginnen. Der Regen machte dem ganzen einen feuchten Strich durch die Rechnung. „Sogar die Musik hat inzwischen aufgehört.“

Das wiederum stimmte nur bedingt. Big B’s alias Marcel Buchholz machte die improvisierte Bühne vielmehr frei für das Duo „Herz und Seele“, zu dem sich Leonard Herz und Carola Krettenauer zusammengefunden haben und dafür sorgten, dass die wenigen Gäste, die der Witterung trotzten, trotzdem ihren Feierabend genießen konnten.

Bedauerlich, zweifellos, pflichtete auch Heiko Schmidtke dem allgemeinen Tenor bei. „Aber das sit nun mal das Risiko bei Open Air-Events“, sagt der Inhaber eines Foodtrucks, mit dem er regelmäßig in Gaggenau zu Gast ist. Deshalb weiß er sehr gut, dass hier sonst der Bär steppt und dass er das sicher auch bald wieder tun werde.

Gaggenaus Citymanager lässt sich nicht entmutigen

Die Premiere dieses neuen Events war also eine nasse. Doch davon will sich Philipp Springer nicht entmutigen lassen. „Das war einfach Pech“, findet Gaggenaus Citymanager, der noch am Nachmittag im Sonnenschein bei den Vorbereitungen dabei und voller Hoffnung war. „Pünktlich um 17 Uhr kam der Regen. Hinsichtlich des Wetters ist also noch Luft nach oben“, bedauerte er ein paar Stunden später. „Man muss allerdings sagen, dass wir schon sehr oft Glück mit dem Wetter hatten.“

Mit dem Feierabendmarkt eröffnete die Stadtverwaltung nach einem langen Winter die Freiluftsaison – in den nächsten Wochen stehen noch einige Innenstadtveranstaltungen auf dem Programm. So der Maimarkt, der von Freitag bis Montag, 12. bis 15. Mai, dafür sorgen soll, dass nicht nur die Gaggenauer ein entspanntes und ereignisreiches Wochenende erleben.