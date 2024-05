In der Siedlung „Holzklingel“ zwischen Traischbachstadion und Waldseebad geriet gegen 7.20 Uhr eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gaggenau in Brand.

Am Montagvormittag hat es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Siedlung „Holzklingel“ zwischen Traischbachstadion und Waldseebad in Gaggenau gebrannt. In dem Haus waren 13 Personen gemeldet, die teilweise von der Feuerwehr aus dem Gebäude geholt werden mussten.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Anwohner musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Eine weitere Person wurde von den Rettungskräften vor Ort versorgt. Ein Feuerwehrmann verletzte sich zudem leicht.

Zur Brandursache gibt es aktuell noch keine Angabe. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es nicht. Der Brand brach wohl im ersten Obergeschoss aus.

Gegen 8 Uhr war der Brand gelöscht.