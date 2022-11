Feuerwehr löscht in Brand geratenes Auto auf der L 613 bei Gaggenau

Zu einem Brand an einem Pkw musste die Feuerwehr am Sonntagmorgen ausrücken. Das Auto einer 72-Jährigen fing wegen eines technischen Defekts Feuer.

Aufgrund eines technischen Defekts an einem Auto einer 72-Jährigen ist es am Sonntagmorgen zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 11.30 Uhr auf der L 613 in Richtung Freiolsheim unterwegs, als sie zunächst einen Leistungsverlust am Motor bemerkte und stoppte.

Dabei waren schon Flammen am Unterboden ersichtlich und die daraufhin alarmierte Feuerwehr Gaggenau musste den Pkw löschen. Die Frau selbst blieb bei dem Vorfall glücklicherweise unverletzt.