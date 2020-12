Auch in den Gaggenauer Apotheken hat es einen großen Ansturm auf die kostenlosen FFP-2-Masken gegeben. Ein Apotheker sieht die kostenlose Ausgabe der Masken kritisch.

Vor der Stadtapotheke in der Hauptstraße warteten die Menschen am Dienstag schon vor der Geschäftsöffnung, um sich ihre kostenfreie FFP-2-Maske abzuholen. Doch das frühe Anstehen hat sich in diesem Fall nicht gelohnt: Die ersten Kunden mussten vertröstet werden, da die rund 4.000 Masken erst gegen 9.30 Uhr eintrafen.

Aber auch am späten Vormittag war die Kundennachfrage in der Stadtapotheke konstant, sodass bereits ein Gutteil des Mund- und-Nasenschutzes über den Tresen ging. Tendenz: Die Berechtigten - Menschen ab 60 oder mit bestimmten Vorerkrankungen - sollten alsbald nachfragen.

Um die Mittagszeit bereits „ausverkauft“ hieß es in der Central-Apotheke. Die gut 2.000 Masken waren da bereits an die Berechtigten ausgegeben worden. Allerdings: Eine Reserve gibt es noch für die Kundenkartenbesitzer, sagte Inhaber Bernd Nufer. Er hat bereits Masken nachgeordert, die wohl auch schnell ausgeliefert werden können.

Kritik wegen hoher Kosten

Nufer schätzt, dass auch diese spätestens bis zum Wochenende komplett weg sind. Der Aktion der Bundesregierung steht er im Übrigen kritisch gegenüber: „Ich schätze mal, dass gut 90 Prozent der Berechtigten die paar Euro, die die FFP-2-Maske inzwischen nur noch kostet, ohne Mühe aufbringen könnten. Aber den Bund kostet das wieder riesige Summen.“

Rege war die Nachfrage auch in der Vitalapotheke am Hildaplatz. Wie viele Masken dort eingetroffen sind, konnte eine Mitarbeiterin nicht sagen. Vorsorglich hatte die Apotheke eine eigene Ausgabestelle am Lieferanteneingang aufgebaut.