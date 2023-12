Bei Flexarbeiten haben sich in einer Firma in Gaggenau-Bad Rotenfels am Mittwoch Kartonagen entzündet. Der Feueralarm alarmierte die Feuerwehr, die umsonst ausrückte.

In einer Firma in der Straße Im Holderwäldle in Gaggenau-Bad Rotenfels hat am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr ein Brandalarm ausgelöst. Die Polizei teilte mit, dass deshalb die Feuerwehr mit sechs Einsatzfahrzeugen ausrückte.

Beim Flexen entzündeten sich Kartonagen

Bei Flexarbeiten waren anscheinend versehentlich Kartonagen in Brand geraten. Das Feuer konnten die Mitarbeiter der Firma selbstständig wieder löschen. Schäden entstanden dabei nicht.