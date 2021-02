Blumenhändler arbeiten mit kreativen Konzepten

Murgtäler Floristin kämpft mit Blumen-Drive-In gegen die Folgen der Pandemie

Am Montag sollen Blumengeschäfte in Baden-Württemberg wieder öffnen dürfen. Anlässlich des Tags der Floristik am 28. Februar blicken Inhaber von Blumenläden im Murgtal auf die Zeit der beiden Corona-Lockdowns zurück. Mit kreativen Konzepten haben sie sich über Wasser gehalten.