Soziales Engagement

Foodsaver im Einsatz gegen Lebensmittelverschwendung in Gaggenau

Die Michelbacherin Alexandra Weber-Holfelder kämpft mit ihren ehrenamtlichen Helfern in Gaggenau gegen die Verschwendung von Lebensmitteln an. Die Foodsaver retten Lebensmittel vor der Mülltonne und verteilen sie an Bedürftige.