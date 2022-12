Gefährliche Körperverletzung

Alkoholisierter Mann greift 44-Jährigen von hinten auf Parkplatz in Forbach an

Als ein 44-jähriger Mann seinen Lastwagen belädt greift ihn ein 42-jähriger alkoholisierter Mann von hinten an. Dieses Szenario ereignete sich am Sonntag in Forbach. Nun ermittelt die Polizei.