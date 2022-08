Alkoholisierter Mann randaliert am Bahnhof in Forbach und verletzt Polizisten

Mehrere Anrufer hatten am Dienstag einen betrunkenen Mann am Bahnhof in Forbach gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ist die Situation allerdings eskaliert.

Ein stark alkoholisierter 33-Jähriger hat am Dienstagabend in Forbach für Aufruhr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, meldeten besorgte Anrufer gegen 18 Uhr, dass eine Person im Bereich des Bahnhofs in der Schifferstraße nahe der Bahngleise unterwegs sei. Ein weiterer Anrufer berichtete dann von einem am Bahnhof liegenden Mann.

Als die Einsatzkräfte der Polizei und eine Krankenwagenbesatzung eintrafen, reagierte der 33-Jährige zunehmend aggressiv. Die Beamten beabsichtigten, den Mann in Gewahrsam zu nehmen. Dem widersetzte er sich jedoch, sodass ein Polizist leicht verletzt wurde.

Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte und bespuckte er die Beamten fortlaufend. Am nächsten Morgen hatte sich der 33-Jährige wieder beruhigt und durfte den Heimweg antreten.