Viele Wege führen in den Schwarzwald. Bei strahlendem Sonnenschein und Corona-Frust zieht es immer mehr Städter hinaus in die freie Natur und zu den schönsten Aussichtspunkten der Region. Dumm nur, wenn diese durch eine lästige Straßenbaumaßnahme nicht mehr zu erreichen sind. Also müssen Alternativrouten her.

Diese liefert dann ganz praktisch das Internet. Doch dort, wo sich die Ausflügler dann ihren Weg bahnen, kommt es teils zu gefährlichen Situationen. Von einer sonntäglichen Autoflut wird seit der Sperrung der L 76b zwischen Reichental und Kaltenbronn der Forbacher Ortsteil Langenbrand heimgesucht. Denn hier geht es durch den Wald hinauf zu dem beliebten Ausflugsort, laut Routenplaner derzeit der beste Weg ins Hochmoor.