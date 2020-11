Land investiert 1,75 Millionen Euro

Bauarbeiten am Nationalpark-Haus in Forbach-Herrenwies beginnen im Frühjahr 2021

Nach langer Verzögerung wird der alte Rossstall in Forbach-Herrenwies ab dem kommenden Frühjahr in ein Nationalpark-Haus umgebaut. Eine Daueraustellung soll das Zusammenspiel von Mensch und Natur in den Fokus rücken.