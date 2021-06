Die Tagespflege Murgtal in Forbach ist von Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.30 Uhr geöffnet. Insgesamt bietet die Einrichtung Plätze für zwölf Besucher. „Es sind noch Plätze frei, da wir coronabedingt den Betrieb leider nur eingeschränkt aufnehmen konnten“, sagt Patricia Schiel, Pflegedienstleiterin der Einrichtung. Bedingt durch die sinkenden Inzidenzzahlen können nun aber mehr Gäste aufgenommen werden, so Schiel. Die Kosten werden von der Pflegekasse getragen: „Bei einer Einstufung in Pflegegrad 2 können die Menschen schon zwei Tage die Woche in die Einrichtung gehen.“ Alleine die Verpflegungskosten seien selbst zu zahlen. Die Einrichtung steht allen Menschen offen, unabhängig von Alter und Einschränkungen.

Am Samstag, 3. Juli, lädt die Tagespflege Murgtal, nach jetzigem Stand der Inzidenzwerte im Landkreis Rastatt, zur „Tag der offenen Tür“ in ihre Räume im ehemaligen Forbacher Krankenhaus in der Friedrichstraße ein. Eine telefonische Voranmeldung unter der Telefonnummer (07228) 6259850 ist nach jetzigem Stand genauso wie ein Nachweis über eine Impfung, eine Genesung oder einen negativen Test nötig. fini