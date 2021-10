Betrunkener rammt bei Forbach Verkehrsschild und fährt weiter

Ein 55-Jähriger hat am Donnerstagabend kurz hinter Forbach einen Unfall mit beträchtlichem Sachschaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann auf der B462 von Forbach in Richtung Freudenstadt unterwegs, als er gegen 20.30 Uhr zwischen der Heppenaukurve und dem Bahnhof Raumünzach nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Verkehrsschild kollidierte. Die Wucht des Zusammenpralls schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Straße. Unbekümmert setzte der Mann seine Fahrt fort, welche jedoch aufgrund des stark beschädigten Wagens bereits am Steinbruch Forbach-Raumünzach endete.

Dort entdeckte ein anderer Autofahrer das deformierte Fahrzeug und rief die Polizei. Diese traf den augenscheinlich alkoholisierten 55-Jährigen vor Ort an. Nach Entnahme einer Blutprobe muss der Mann nun seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden an Fahrzeug und Verkehrsschild liegt bei etwa 15.000 Euro.