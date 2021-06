Ehemaliges Café Biberkessel

In Forbach-Hundsbach soll ein Bio-Dorfladen entstehen

Neue Pläne für das ehemalige Café Biberkesssel: Ein Ehepaar eröffnet in Hundsbach einen neuen Bio-Dorfladen. Auch Ferienwohnungen sollen in dem ehemaligen Ausflugslokal entstehen. Sie richten sich an spezielle Gäste.