„Forbach voranbringen“ – so lautet der Slogan von Kilian Krumm, der sich als gemeinsamer Kandidat von SPD, Freien Wählern und Grünen für das Amt des Bürgermeisters bewirbt. „Wir, gemeinsam, miteinander. Das versteht sich doch von selbst“, sagt der 31-jährige Single im Pressegespräch. Ihm gehe es aber darüber hinaus, die „großen Herausforderungen“ anzunehmen „und nun die Bälle nach vorne zu spielen“.

Die klassischen Attribute der meisten Bürgermeisterkandidaten bringt Kilian Krumm nicht mit: Er ist weder Absolvent der Verwaltungshochschule in Kehl – nach einem abgebrochenen Lehramtsstudium in den Fächern Politik, Soziologie und Pädagogik studiert er derzeit Wirtschaftsrecht – noch seit Jahren Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat und er wohnt auch nicht in Forbach.

Ein unbeschriebenes Blatt ist Krumm dennoch nicht: Der gebürtige Baden-Badener, der in Haueneberstein und Sandweier aufgewachsen ist, arbeitet aktuell im Wahlkampfteam des Baden-Badener Grünen-Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl, Roland Kaiser, mit.

Krumm will am Image der Gemeinde Forbach arbeiten

Doch auch darüber hinaus fühlt sich Krumm der Region verbunden. Durch die Pandemie habe er zuletzt viel Zeit an seinem Zweitwohnsitz in Haueneberstein verbracht, wo er auch die erste Zeit leben würde, sollte er das Rennen um den Chefsessel im Rathaus machen. „Ich fühle, dass ich hierher gehöre. Mittelbaden ist meine Heimat.“

Dass Forbach „nicht mehr vorne mitspielt im Landkreis“, habe ihn geschmerzt. Entsprechend wolle er auch am Image der Gemeinde arbeiten – und sie, anders als Noch-Amtsinhaberin Katrin Buhrke, auch im Kreistag vertreten.

Ich rede erstmal mit allen. Kilian Krumm, Bürgermeisterkandidat Forbach

Dabei ist Krumm aber wichtig: „Mein Parteibuch mag zwar rot sein, ich möchte aber überparteilich arbeiten.“ Forbach sei viel zu stark als zerstrittene Kommune wahrgenommen worden – er wolle nun nicht von außen kommen und ein Wahlprogramm überstülpen. Krumms Versprechen: „Ich rede erstmal mit allen.“

In diesen Gesprächen solle es um die drängenden Probleme wie die angespannte Haushaltssituation genauso gehen wie um eine Perspektive für ein „Forbach 2030“, die die Gemeinde als das „Kleinod mit einmaliger Lebensqualität“ präsentiert, das Forbach auch sei.

Hören will Krumm, der unter anderem in Zürich studiert und bei den dortigen Sozialdemokraten gearbeitet hat („Ich habe die Konsensdemokratie dort erlebt und bin ein Fan von Bürgerbeteiligung“), neben den kommunalpolitischen Akteuren auch die Vereine und vor allem die Bürger. Klar bekennt er sich indes auch zu den Ortschaftsräten: „Jedes Gremium, das noch näher am Bürger ist, ist ein wichtiges Gremium.“

Krumm will seine Netzwerke einsetzen

Krumm will auf die Netzwerke und Fachleute vor Ort setzen, aber zugleich auch seine eigenen Netzwerke als langjähriger Gewerkschaftssekretär einbringen. Zentrale Themen seines Wahlkampfs und seiner möglichen Amtszeit sind die finanzielle Situation und die Infrastruktur Forbachs („Wir müssen Priorisieren im Haushalt.“), das Bevölkerungsschrumpfen („Da müssen wir gegensteuern, auch indem wir Baugebiete schaffen.“) und das Image der Gemeinde. Seine Devise dabei: „Jede Bürgermeisterwahl ist auch ein Neuanfang.“