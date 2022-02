Ein buntes Sammelsurium an kommunalpiltischen Themen griff Mathias Fey in seiner Rede auf. Gleich mehrfach verdeutlichte er in mit der (nicht immer vollständigen) Aufzählung aller Ortsteile, wie sehr ihm der Zusammenhalt als Gesamtgemeinde ein Anliegen ist. Diese habe viele schlummernde Potenziale, die es zu erwecken gelte. Beispiel Tourismus: Hier sei in den vergangenen Jahren viel liegen geblieben. „Ich, Fey, Mathias, werde den Wandel vorantreiben vom Kurort zum modernen Urlaubsziel“, versprach der 57-Jährige: „Die Champagner-Luft muss in Forbach intensiver vermarktet werden.“

Der Handwerksmeister aus Bad Wildbad verwies auf seine breit gefächerte Berufs- und Auslandserfahrung, unter anderem habe er 28 Jahre lang ein mittelständisches Unternehmen geführt. Dabei sei er stets auch ehrenamtlich aktiv gewesen, sei es als Kommunalpolitiker oder im Landeselternbeirat. Selbst beschreibt er sich als Pragmatiker, der ein Schultes zum Anfassen sein werde. Als solcher werde Fey alles daran setzen, die Ärzteversorgung in der Gemeinde zu verbessern „und die Apotheke so schnell wie möglich wieder eröffnen“. Diesbezüglich habe er bereits zielführende Gespräche geführt.

Natürlich sei sich Fey der großen Herausforderungen bewusst, die es in Forbach zu meistern gelte. Wie er das genau anstellen möchte, blieb in seiner Vorstellung allerdings vage. „Solide Finanzen sind das A und O.“ Er kündigte an, den Blick auf die zahlreichen Förderprogramme zu wenden, die es abzuschöpfen gelte. Als zentrale Aufgabe für die Verwaltung nannte Fey die Digitalisierung, ohne den analogen Bürgerservice einzuschränken.