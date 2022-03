Bürgermeisterwahl Forbach: Stiebler, Krumm und Fey sind noch im Rennen

Zumindest in der jüngeren Vergangenheit nicht. Im Forbach der Nachkriegszeit gab es bisher erst vier Wechsel an der Rathausspitze. Zum 1. Juni 1945 muss Bürgermeister Otto Fritz sein Amt abgeben, das er seit 1919 inne hatte. Als neuer Bürgermeister wird Friedrich Karl von der französischen Besatzungsbehörde eingesetzt. Bis zur Gemeindereform 1973 sind die heutigen Ortsteile Bermersbach, Gausbach und Langenbrand selbstständig und haben ihre eigenen Bürgermeister. 1948 gibt es die erste Wahl, die laut Forbach-Chronist Willi Echle viel Aufregung verursacht. Offenbar wollen viele Forbacher Otto Fritz zurück und wählen ihn mit großer Mehrheit, obwohl er gar nicht kandidierte, so Kreisarchivar Martin Walter. Daher kommt es zur ersten Neuwahl am 19. Dezember 1948, die Emil Wunsch mit 55,5 Prozent der Stimmen gewinnt. Er bleibt zehn Jahre im Amt und prägt das Nachkriegs-Forbach maßgeblich. Am 13. Oktober 1957 wird wieder gewählt, ohne Sieger. Erst am 2. Februar 1958 wird Paul Krey mit 966 Stimmen neuer Bürgermeister. Krey hat bisher den Rekord aufgestellt: 40 Jahre ist er Schultes von Forbach, wird am 5. Dezember 1965 als einziger Bewerber mit einer heute unfassbaren Mehrheit von 99,6 Prozent wiedergewählt. Im Mai 1998 scheidet er mit 68 Jahren aus dem Amt aus. Sein Nachfolger Kuno Kußmann setzt sich damals klar im ersten Wahlgang gegen seine zwei Mitbewerber durch. Er kandidiert 2014 für eine dritte Amtszeit, wird aber von der derzeitigen Amtsinhaberin Katrin Buhrke abgelöst. Sie erringt im ersten Wahlgang die absoluten Mehrheit mit 64,75 Prozent und setzt sich gegen fünf Kontrahenten durch.