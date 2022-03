Bürgermeisterwahl in Forbach: Stiebler und Krumm Kopf-an-Kopf

Wer wird neuer Rathauschef in der Gemeinde Forbach? Diese Frage ist noch nicht entschieden. Zwar gibt es mit Robert Stiebler und Kilian Krumm zwei klare Gewinner des Wahlsonntags. Doch keiner der Bewerber erreichte die notwendige absolute Mehrheit.

Neuwahl am 3. April

Stiebler und Krumm lieferten sich in Forbach ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Nun kommt es in Forbach zu einer Neuwahl am Sonntag, 3. April. Dann wird die einfache Mehrheit zum Einzug ins Forbacher Rathaus reichen.

Die Amtsperiode von Bürgermeisterin Katrin Buhrke (parteilos) endet mit Ablauf des 31. Mai 2022. Sie war 2014 zum Nachfolger von Kuno Kußmann (CDU) gewählt worden und hatte sich nicht um eine zweite Amtsperiode beworben.

Der Gewinner des Abends, Robert Stiebler (45,3 Prozent), trat als unabhängiger Kandidat an. „Ich bin total überwältigt“, strahlte er nach Bekanntgabe des Ergebnisses. „Ich mache weiter“, kündigte er an, dass er am 3. April erneut antreten werde.

Der Zweitplatzierte, Killian Krumm (36,87), bewarb sich ebenfalls als Unabhängiger um die Wählergunst. Das SPD-Mitglied wurde aber von SPD, Freien Wählern und Grünen unterstützt – für ihn ein möglicher Grund für sein Abschneiden, dass schlechter ausfiel, als von ihm erwartet

Bleibt Krumm im Bürgermeister-Rennen?

„Vielleicht ist das was, was die Leute nicht wollten“, mutmaßte er. Spätestens am Mittwoch, nachdem er sich mit seinen Unterstützern beraten haben wird, wolle er bekannt geben, ob er im Rennen bleibt. Es gelte auch zu klären, ob er überhaupt Zeit für weitere drei weitere Wochen Wahlkampf hat, schließlich habe er als Gewerkschaftssekretär berufliche Verpflichtungen, gab er im Gespräch zu bedenken.

Mathias Reidel ging ebenfalls als unabhängiger Bewerber ins Rennen, wurde aber von der CDU unterstützt. Er müsse jetzt erstmal eine Nacht das Ergebnis überschlafen, kommentierte er die für ihn enttäuschenden 13,47 Prozent. Dies sei ein klares Votum der Wähler gewesen. „Ich hätte mit einem besseren Abschneiden gerechnet, auch aus den Gesprächen mit den Bürgern heraus“, räumte er offen ein.

Mathias Fey erlangte als unabhängiger Kandidat 3,29 Prozent der Stimmen. Jürgen Erhard (Die Basis) kam auf 0,68 Prozent.