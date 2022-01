Bushaltestellen in Ottenau und Forbach beschädigt: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ist auf der Suche nach Augenzeugen, die am vergangenen Wochenende beobachtet haben, wie Unbekannte gleich zwei Bushaltestellen in Ottenau und Forbach-Raumünzach zerstörten.

Mehrere Bushaltestellen in der Selbacher Straße in Ottenau und am Bahnhof Forbach-Raumünzach sind am vergangenen Wochenende beschädigt worden, weswegen die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten zerstörten die Unbekannten an den Bushaltestellen jeweils das Glaselement der Seitenwände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro.

Zeugen gesucht

Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 72 25) 9 88 70 bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu melden.