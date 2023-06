Forbacher verabschiedet sich nach 45 Jahren in der Gastronomie

Viele Bürger aus dem Murgtal vermissen am Forbacher Bahnhof das Schild mit der Aufschrift „Ristorante-Pizzeria Schwarzwälder Italiener“. Seit einigen Tagen ist das beliebte Lokal an der S2-Bahnlinie Vergangenheit.

Calo Profetto, der dieses Lokal betrieb, erinnert sich zurück: „Eigentlich wollte ich diesen Sommer mein Zehnjähriges als Wirt hier feiern, aber es kam leider anders.“

Er geht auf seine Anfangszeit in Forbach ein: „Vor 45 Jahren begann ich als Kellner in Forbach-Gausbach in der ehemaligen ‚Schönen Aussicht‘, später ‚Crotone Bari‘, als Kellner zu arbeiten.“

Später übernahm er die Gausbacher Pizzeria und machte daraus „Calos Pub“. Vor zehn Jahren schließlich übernahm Calo Profetto die Forbacher Bahnhofswirtschaft und gab ihr mit dem Namen „Schwarzwälder Italiener“ ein Alleinstellungsmerkmal im Murgtal.

Bekannt als „singender Chefkellner“

Seit 30 Jahren ist Profetto auch als „singender Chefkellner“ bekannt und hat einige CDs wie „Come sei bella“ oder „I miei sogni in‘ un‘ isola“ veröffentlicht. Calo, wie er kurz genannt wird, wurde als der „singende Wirt“ weit über die Grenzen Forbachs hinaus bekannt. „Leider hat mir Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, es wurde auch zweimal im Gasthaus eingebrochen“, sagt er nachdenklich.

„Als die Pandemie anfing, blieben auch die Touristen und die einheimischen Gäste fern. Corona hat sehr viel Stress gebracht“, erklärt der gebürtige Sizilianer und ergänzt: „Eigentlich wollte ich schon früher aufhören, aber den Wanderern zuliebe, die hier vorbeikommen und den Westweg begehen, habe ich weitergemacht.

Und natürlich auch meinen Fans aus Forbach und Umgebung zuliebe. Später kamen die hohen Strom- und Gaskosten hinzu“, sagt Calo Profetto, während er auf der Forbacher Brücke ein Tablett mit einem Pils-Glas auf drei Fingern hält und „… wie in alten Kellner-Zeiten ein Pils einschenkt“.

Sänger, Tänzer, Texter

Jetzt gilt es für den 61-jährigen Calo erstmals, sich vom Stress der Gastronomie-Zeit zu erholen. Er kann sich natürlich vorstellen, wieder als Chefkellner zu arbeiten. „Sänger, Tänzer, Texter und Animateur sind meine weiteren Berufe. Vielleicht fällt mir auch wieder etwas Neues ein. Ich vermisse natürlich mein Publikum“, ergänzt der weiterhin in Forbach lebende Profetto schmunzelnd.

Seinen Opel Bedford Blitz will er natürlich weiterhin restaurieren. Und auf seinem Youtube-Kanal kann man Calo weiterhin sehen und hören. Zu seinem ‚neuen und alten Publikum‘ meint Calo Profetto: „Ich danke Euch allen für die schönen 45 Jahre, die ich mit Euch hier verbringen konnte.“