„Wir halten uns bei der Abwassergebühr recht gut“, meinte Kämmerer Niklas Riedinger in der jüngsten Sitzung des Forbacher Gemeinderats. Die Kommunalpolitiker hatten über die neuen Gebühren sowie die entsprechenden Satzungen zu entscheiden.

Seit mehreren Jahren wird in Forbach in die zentrale und die dezentrale Abwassergebühr unterschieden. Außerdem wird differenziert zwischen Schmutzwasser, das ins Klärwerk geleitet wird, und Niederschlagswasser. Bei den Letztgenannten gibt es eine leichte Steigerung von jeweils zwei Cent je Kubikmeter. Also eine Schmutzwassergebühr von 3,77 Euro je Kubikmeter und 44 Cent je Kubikmeter Niederschlagswasser. Gründe sind höhere Ansätze bei den Kanalkosten und im Bereich der Kanalsanierung. Dagegen sind die Kosten für den Strom gesunken. Die anstehende Grundsanierung der Kanäle wird laut Riedinger in den nächsten Jahren weitere Kosten verursachen. Ob diese aufgefangen werden können, könne aktuell noch nicht prognostiziert werden. Nach Einschätzung des Kämmerers wird sich die Gebühr in den Folgejahren „anders entwickeln“.