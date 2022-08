Der Forbacher Kai Jehle-Mungenast will OB in Rottweil werden

Kai Jehle-Mungenast aus Forbach-Langenbrand will Oberbürgermeister in Rottweil werden. Die Entscheidung zur Kandidatur fiel relativ kurzfristig.

Der Mann hat sich was vorgenommen. Kai Jehle-Mungenast, der aus Forbach-Langenbrand stammt, will Oberbürgermeister (OB) in Rottweil werden. Dafür muss er sich am 25. September gegen drei weitere Bewerber durchsetzen. „Der Wahlkampf ist sehr spannend“, sagt der 38-Jährige.

In diesen Tagen ist es nicht leicht, ihn an den Hörer zu bekommen. Von morgens bis abends geht es für ihn von einer Veranstaltung zur nächsten. „Pro Tag sind es meist fünf bis sechs Wahlkampftermine. Das ist anstrengend, macht aber auch unglaublich viel Spaß.“

Dieses Risiko gehe ich aber gerne ein. Kai Jehle-Mungenast, OB-Kandidat in Rottweil

Zugleich räumt er ein, dass er mit seiner relativ spontanen Kandidatur auch ein gewisses Risiko eingehe. Weil er parteiunabhängig antritt, finanziere er seinen Wahlkampf aus eigener Tasche. Dafür bringt er nach eigener Aussage einen fünfstelligen Betrag auf. „Wenn es nicht klappt, ist das Geld weg“, sagt Jehle-Mungenast. „Dieses Risiko gehe ich aber gerne ein.“

An dieser Stelle drängt sich die Frage auf: Wie kommt ein waschechter Murgtäler dazu, ausgerechnet in der 25.000-Einwohner-Stadt im südlichen Teil von Baden-Württemberg als OB zu kandidieren? Um diese Frage zu beantworten, muss man einige Jahre zurückblicken.

Nach der Realschule und der anschließenden Fachhochschulreife am Berufskolleg Baden-Baden verschlägt es Jehle-Mungenast zunächst in die Welt der Informatik. Bei einer Medien- und Digitalagentur in Karlsruhe absolviert er eine Ausbildung zum Fachinformatiker.

Der Informatik kehrt er früh den Rücken

Doch schon bald stellt sich heraus, dass er statt der Arbeit am Computer lieber unterwegs ist und viel mit Menschen zu tun hat. „Das ist mir beim Freiwilligen Sozialen Jahr klar geworden“, sagt Jehle-Mungenast. Dieses absolviert er 2004 und 2005 als Rettungssanitäter beim Roten Kreuz.

„Danach wollte ich nicht mehr in die Informatik zurück.“ Stattdessen wächst in ihm die Idee, einen kirchlichen Beruf auszuüben. Das sei naheliegend gewesen, weil er sich bereits seit Jahren in der Kirche engagiert.

Von 2006 bis 2009 studiert Jehle-Mungenast Religionspädagogik in Freiburg. Nach Zwischenstationen etwa als Leiter der Landesstelle des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend wird Jehle-Mungenast Geschäftsführer des Stadtdekanats Stuttgart. Dort arbeitet er – wie der Zufall es will – eng mit einem weiteren, gebürtigen Murgtäler zusammen. Und zwar mit Stadtdekan Christian Hermes, der in Weisenbach aufgewachsen ist.

„Das war ein netter Zufall“, sagt Jehle-Mungenast. „In dieser Zeit kam ich auch erstmals verstärkt mit Rottweil in Verbindung.“ Er sitzt in einer Gesellschafterversammlung eines Instituts der Kirche, das sich um den Neubau einer Schule in Rottweil kümmert.

Von der Kirche in die Lokalpolitik geht es dann mit einer Zwischenstation: Nach drei Jahren im Stadtdekanat bietet sich ihm in Stuttgart eine Chance, sich „beruflich nochmal umzuorientieren“. Genau solche neuen Aufgaben sind es, die den ehrgeizigen Jehle-Mungenast reizen.

Seit 2018 ist Jehle-Mungenast Bezirksvorsteher in Stuttgart-Vaihingen

Deshalb bewirbt er sich als Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen – und bekommt 2018 den Job. Damit übernimmt er Verantwortung für den flächengrößten Bezirk Stuttgarts mit fast 46.000 Einwohnern. Seine Aufgaben ähnelten denen eines Bürgermeisters, sagt er.

Aber es gebe zwei zentrale Unterschiede: „Ich habe in Vaihingen praktisch den Status eines Amtsleiters und wurde nicht von den Bürgern gewählt.“ In dieser Hinsicht bringe der Wahlkampf in Rottweil etwas Neues mit, das er in seiner bisherigen, abwechslungsreichen Karriere noch nicht erlebt habe.

Die Aufgabe hat mich sofort gereizt. Kai Jehle-Mungenast, OB-Kandidat in Rottweil

Zur Kandidatur hat er sich nach eigener Aussage vor einem Monat kurzfristig entschlossen – nachdem ihn Lokalpolitiker und Unternehmer aus Rottweil, die er noch aus seiner Zeit im Stadtdekanat kennt, angefragt hatten. „Die Aufgabe hat mich sofort gereizt“, erklärt Jehle-Mungenast seine Entscheidung zur Kandidatur.

„Zugleich kann ich mir sehr gut vorstellen, in Rottweil mit meiner Frau und meinem zweijährigen Sohn zu leben.“ Sicherlich habe ihn dabei das ländliche, idyllische Murgtal geprägt, sodass es ihn nun von der Landeshauptstadt wieder in eine kleinere Stadt ziehe.

Dem Murgtal fühlt er sich auch nach wie vor verbunden. „Mit meiner Familie komme ich hier zwei- bis dreimal im Monat vorbei – jetzt im Wahlkampf natürlich seltener.“ Wie dieser ausgehen werde, könne er nicht abzuschätzen. Und wenn es mit dem Traum vom OB-Posten nicht klappt? „Dann arbeite ich gerne als Bezirksvorsteher weiter.“