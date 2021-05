Der Glücksweg in Forbach-Bermersbach bereitet auch Sorgen

Große Resonanz - große Sorgen. Die Touristischen Hotspots des Region haben nicht selten ihre Schattenseiten - wie der Glücksweg in Bermersbach.

Kaum sind einige Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wieder aufgehoben, geht der Ansturm auf touristische Ziele wieder los. Dazu zählt im Murgtal auch der bereits vor einem Jahr stark frequentierte „Glücksweg“ im Forbacher Ortsteil Bermersbach.

Der leichte Wanderweg wurde besonders für den Besuch von Eltern mit Kindern konzipiert und bereits am Pfingstsonntag wieder von rund 300 bis 400 Familien besucht. Zur Besuchersituation in Bermersbach, die im vergangenen Jahr zu Unmut unter Bürgern führte, erklärte Bürgermeisterin Katrin Buhrke vor Ostern in einem Interview mit den BNN:

„Wo es im vergangenen Jahr in bestimmten Straßenabschnitten wiederholt zu Problemen durch Falschparker kam, wird der Verkehr durch geeignete Maßnahmen auf die öffentlichen Parkplätze geleitet werden. Die Parkmöglichkeiten werden durch eine neu angebrachte Beschilderung aufgezeigt. Es wird reagiert, wenn das verträgliche Maß ausgeschöpft ist. Wir bitten darum, die Straßenverkehrs- und Parkregeln einzuhalten, keine Rettungswege und Einfahrten zuzuparken“.