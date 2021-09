Forbacher „Namenspapst“ Gotta will Elon Musik überzeugen

Die „Mission Zeron“ ist voll im Gang, das Ende offen. „Namenspapst“ Manfred Gotta aus Forbach-Hundsbach will mit seinem Sohn Julian den Tesla-Boss Elon Musk von ihrem Konzept zu den erneuerbaren Energien überzeugen. Ein persönliches Treffen ist das Ziel, deshalb ist Julian Gotta mit einem Begleiter bereits in den USA.

Die „Mission Zeron“, wie das Vorhaben genannt wird, läuft weiter und biegt langsam auf die Zielgerade ein. „Namenspapst“ Manfred Gotta, der im idyllischen Forbach-Hundsbach wohnt, dreht zusammen mit seinem Sohn Julian und Partnern am ganz großen Ding, ein persönliches Treffen mit Tesla-Boss Elon Musk in den USA wird angestrebt.

Das ist alles andere als einfach, deshalb begleiten sie ihr Vorhaben mit einer großen Kampagne in den sozialen Medien. Die heißt „Mission Zeron“ und läuft in Comic-Form auf den Plattformen Twitter, Instagram, TikTok und Reddit, um Aufmerksamkeit zu erreichen und so besser an Musk heranzukommen. Sohn Julian Gotta und sein Begleiter, der Fotograf Nicolai Brunn, befinden sich inzwischen in den USA. Das „Finale“ soll am 15. September steigen. Einen „Plan B“ gibt es auch.

Manfred Gotta ist durch Namenskreationen wie Panamera, Twingo oder Megapearls und viele andere mehr bekannt geworden, jetzt soll die ganz große Hausnummer hinzukommen. Die Gottas wollen dem schillernden US-Unternehmer Elon Musk ein, wie es durchaus selbstbewusst heißt, visionäres Konzept präsentieren, welches das Zeug habe, das Thema erneuerbare Energien grundlegend zu verändern.