Diebe bestehlen Fahrscheinautomaten in abgestellten S-Bahnen

Vergangene Nacht sind mehrere Unbekannte in S-Bahnen der Albtaler Verkehrsgesellschaft eingebrochen und haben Bargeld aus mehreren Fahrausweisautomaten geklaut. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die Bundespolizei ermittelt derzeit wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls in einer Wagenhalle der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die unbekannten Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 4.10 Uhr in die Halle des Verkehrsbetriebes eingestiegen sein. Dort verschafften sich die Einbrecher Zutritt zu den abgestellten S-Bahnen und brachen mehrere Fahrscheinautomaten auf.

Die Höhe der Diebesbeute wurde von der Polizei noch nicht bekannt gegeben. Allerdings liegt der entstandene Sachschaden schon jetzt im Zehntausender-Bereich.

Zeugen, die zur genannten Uhrzeit verdächtige Handlungen im Bereich der Wagenhalle gesehen haben, werden gebeten, sich mit ihren Hinweisen unter der Telefonnummer (07 81) 9 19 00 bei der Bundespolizei Offenburg zu melden.