Fahrender Gemüsehändler: Wer ist eigentlich der „Pfälzer“, der seit Jahren in Forbach Station macht?

In Forbach ist der „Pfälzer“ bekannt wie ein bunter Hund. Wenn der Gemüsehändler dort aufschlägt, finden seine Kartoffeln und anderes Gemüse reißenden Absatz. Aber kaum jemand weiß, wer er ist.

Zwei Wochen liegt sein letzter Besuch zurück. Sonst kommt der Pfälzer öfter, wissen die Leute, die beim Adler auf den fliegenden Händler warten. Und sie sind bereit, zu warten. Dass er mal an einer seiner Stationen hängenbleibt, weil der Zuspruch groß ist oder eine Baustelle ihn ausbremst, nehmen seine Stammkunden gerne in Kauf. Nur wer er ist, wie er heißt, weiß keiner so genau.

So kommt es, dass keiner seiner Kunden wohl auch nur ahnt, wo die preiswerten Blumenkohlköpfe, Tomaten, Äpfel und beispielsweise auch Pfälzer Kartoffeln herkommen. „Am besten fragst die Mutter. Die kennt alle Geschichten“, winkt Andreas Schroth freundlich ab, während er Obst und Gemüse in grünen Klappboxen aus dem Lkw hievt, Ware, die ihm seine Lebenspartnerin Xania flink zureicht.

Kaum stehen die Kisten am Boden, wird auch schon munter zugegriffen. Man kennt sich, wenn auch nicht mit Namen. Während er im Kopf zusammenrechnet, nennt er auch die Nummer des Familienhofs, wo die Seniorchefin sich um die Bücher kümmert.