Fahrkartenautomaten in Forbach aufgebrochen

Unbekannte sind am Montag in die Wartungshalle der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft in Forbach eingedrungen. Dort brachen sie zwei Fahrkartenautomaten auf. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Montag gegen 2.30 Uhr die Fahrkartenautomaten zweier Stadtbahnen in einer Wartungshalle am Bahnhof Forbach aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten die Fahrkartenautomaten im Bereich des Displays auf, um an die dahinterliegende Banknotenkassette zu gelangen, berichtet die Polizei. Die Höhe der Beute ist nach Behördenangaben noch unbekannt. Die AVG geht nach Angaben der Polizei von einem Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro aus.

Zu möglichen Tätern und zum konkreten Tatzeitpunkt liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Möglich Zeugen bittet die Polizei, sich unter 0781 91900 bei der Bundespolizeiinspektion Offenburg zu melden.