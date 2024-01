Auseinandersetzung im Nahverkehrszug in Forbach

Ein 47-jähriger Lokführer ist am Donnerstagnachmittag bei einer Auseinandersetzung mit einem Fahrgast am Bahnhof Forbach leicht verletzt worden.

Zwischen einem Lokführer und einem Jugendlichen ist es am Donnerstagnachmittag in einem Nahverkehrszug am Bahnhof in Forbach zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Lokführer dabei leicht verletzt.

Genaue Umstände der Auseinandersetzung noch unklar

Gegen 16 Uhr gerieten ein 47-jähriger Lokführer und ein 17-jähriger Fahrgast in einen Streit. Im weiteren Verlauf kam es dann zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen hatte sich die Lage wieder beruhigt.

Die Beamten des Polizeipostens Gernsbach haben die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen.