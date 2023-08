Forbach: Bürgerstiftung stellt sich im Murggarten vor

„Die Bürgerstiftung in Forbach hat noch nicht so einen Bekanntheitsgrad wie gewünscht“, sagt Bürgermeister Robert Stiebler (parteilos). Sie soll Bürgerinnen und Bürgern, Unternehmen und Vereinen die Möglichkeit geben, sich in und für die Gemeinde zu engagieren. Damit die Einrichtung bekannter wird, lädt sie am Samstag, 26. August, zum ersten Bürgerfest in den Murggarten ein.

Neues Spielgerät für den Spielplatz

Schwerpunktmäßig handelt es sich um ein gemütliches Beisammensein. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, danach ist Zeit für einen Austausch mit den Stiftungsräten. „Ideen sind herzlich willkommen“, betont der Bürgermeister, der qua Amt dem Stiftungsrat angehört.

Auch soll das erste Projekt vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um ein „relativ großes“ neues Spielgerät für den Spielplatz, das unter anderem zum Klettern oder Entlanghangeln gedacht ist.

Finanziert werden soll das Spielgerät aus einer Kombination von Zins-Erträgen aus dem Stiftungsvermögen und eingehenden Spenden. „Da haben wir noch deutlich Luft nach oben“, betont Stiebler.

Das Stiftungsvermögen beläuft sich nach seinen Angaben aktuell auf rund 40.000 Euro. „Das Stammkapital soll kontinuierlich erhöht werden“, gibt der Bürgermeister die Marschrichtung vor.

Zur Umsetzung des Projekts Spielgerät hofft die Bürgerstiftung auch auf eine Förderung durch Leader. Ein entsprechender Antrag muss noch gestellt werden.

Mit den Mitteln der Bürgerstiftung gefördert werden können Jugend- und Seniorenhilfe, mildtätige Zwecke, Bildung und Erziehung, Kunst und Kultur, Heimatpflege und Völkerverständigung sowie Umwelt- und Naturschutz.

„Auch wenn die Finanzen die Grundlage für die Förderung von Projekten sind, so sind es doch immer die Projekte selbst, die im Mittelpunkt stehen. Projekte von Bürgern für Bürger, aus der Gemeinde für die Gemeinde.“ Mit diesen und weiteren Worten wirbt die Bürgerstiftung auf der Homepage der Gemeinde Forbach für sich und ihre Ziele.

Aktuell gehören dem Stiftungsrat neben dem Bürgermeister folgende Personen an: Wolfgang Braun, Antonie Dieterle, Dorothea Polle-Holl, Marlene Krech, Roland Siegel, Omar Wunsch und Walter Wörner. Der Stiftungsrat ist ehrenamtlich tätig.

Beim Bürgerfest am Samstag ist von 17.30 bis 19.30 Uhr musikalische Begleitung vorgesehen. Auftreten werden die Musikvereine Forbach und Bermersbach.