In Forbach und seinen Ortsteilen gibt es insgesamt 40 Brunnen, die zu einem großen Teil mit Trinkwasser gespeist werden und pro Jahr etwa 52.000 Euro verschlingen. Vor allem in den Ortsmitten stehen viele Brunnen. Laut Bürgermeisterin Katrin Buhrke betragen die Abstände in einigen Bereichen nur 50 bis 200 Meter. Allein in der Kerngemeinde Forbach gibt es 13 Brunnen. Nach Angaben der Grünen-Gemeinderätin Margrit Haller-Reif verursachen diese Kosten von 15.000 Euro pro Jahr.

An zweiter Stelle kommt der Ortsteil Gausbach mit elf Brunnen. Diese können Wanderer entlang des knapp vier Kilometer langen Brunnenwegs anschauen. Dort setzen regionale Künstlern seit Jahren neue Akzente durch Skulpturen aus Stein oder Bronze, die jeweils einen historischen Bezug darstellen. Die Schweinchen im Saubrunnen weisen beispielsweise auf eine enge Gasse hin, durch die der Sauhirt früher die Säue trieb. Hinter dem „Brunnendorf“ folgen die Ortsteile Bermersbach mit sechs und Langenbrand mit fünf Brunnen. In den verbleibenden drei Ortsteilen stehen sie eher nur vereinzelt.