Der Grünschnitt-Sammelplatz in Langenbrand hat am Samstag zum letzten Mal geöffnet. Als Zwischenlösung können die Forbacher und Weisenbacher ab 2. dezember zweimal pro Woche Container auf dem Montana-Parkplatz befüllen.

Die letzten Anlieferer haben in dieser Woche noch ihre Chance genutzt, die Überbleibsel der Gartenarbeit auf dem Grünschnitt-Sammelplatz auf dem Wolfsheck-Areal loszuwerden. Es wird allgemein bedauert, dass der Standort Langenbrand dafür an diesem Samstag zum letzten Mal zur Verfügung steht.

Die nächstgelegenen Optionen sind die Deponien in Gernsbach (Leutersbachtal) und Oberweier („Hintere Dollert“). Zum zusätzlichen Fahrweg kommt der Nachteil, dass die Öffnungszeiten der Deponien weit eingeschränkter sind und sie teilweise schließen, wenn die häuslichen Gartenarbeiter erst zur Hochform auflaufen.

Übergangslösung wird auf dem Montana-Parkplatz zu Verfügung stehen

Auch Volker Huck aus Weisenbach ist nicht begeistert, dass er seine Gartenabfälle ab nächster Woche nicht mehr in Langenbrand abladen kann. Immerhin steht ihm ab kommenden Freitag, 2. Dezember, eine Übergangslösung auf dem Montana-Parkplatz zur Verfügung.

Auf diesen Standort haben sich die Gemeinden Forbach und Weisenbach mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb Rastatt geeinigt, allerdings sind die Anlieferungszeiten auf Freitag und Samstag beschränkt.

Wie berichtet, steht der Grüngut-Sammelplatz auf dem Wolfsheck-Areal letztmalig am 26. November zur Anlieferung zur Verfügung. Das Gelände in Langenbrand, auf dem seit 2009 pro Jahr zwischen 1.000 und 1.200 Tonnen Grünschnitt entsorgt wurden, gehört der Karl-Gruppe mit Sitz in Hengersberg (Landkreis Deggendorf).

Gemeinden müssen nach Kündigung nach Alternativen Ausschau halten

Das Unternehmen hat den Pachtvertrag mit der Gemeinde Forbach gekündigt. Deshalb müssen Forbach und Weisenbach nun nach einer Alternative Ausschau halten. Zunächst gibt es jetzt die Übergangslösung in Form von Containern, die ausschließlich der privaten Anlieferung für Bürger der Gemeinden Forbach und Weisenbach zur Verfügung steht, betonen die jeweiligen Rathäuser: „Die Anlieferung von Grünschnitt, der durch gewerbliche Arbeiten anfällt, ist untersagt.“

Die Container-Lösung wird übergangsweise und zeitlich befristet bis zum 30. April 2023 zur Verfügung gestellt. Die Container können zu folgenden Zeiten angefahren werden: freitags von 13 bis 17.30 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr.