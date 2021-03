Klinikum Mittelbaden bietet in Forbach weitere kostenlose Corona-Tests an

Von der bundesweiten Testoffensive profitiert nun auch Forbach. Nach drei Arztpraxen bietet jetzt auch das Klinikum Mittelbaden eine Teststation an.

In den drei Forbacher Arztpraxen werden, nach telefonischer Vereinbarung, bereits kostenlose Corona Schnelltests durchgeführt. Nun ermöglicht das Klinikum Mittelbaden einen weiteren kostenlosen Zugang zu Testangeboten. Jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 14.30 und 16.30 Uhr können sich im Forbacher Krankenhaus alle Bürger ohne vorherige Anmeldung testen lassen.

Die unkomplizierte Umsetzung des Testangebotes ist ausschließlich für symptomfreie Personen gedacht. Menschen mit typischen Anzeichen einer Corona Virus Infektion wie Fieber, trockener Husten, Störung des Geschmacks-oder Geruchsinns oder Erkältungssymptome sollten allerdings direkt zum Hausarzt oder sich an eine Corona Schwerpunktpraxis wenden, um sich einen PCR-Abstrich machen zu lassen.

Die ersten Probanden fanden sich bereits vor 14:30 Uhr ein und wurden der Reihe nach von freundlichen Krankenhaus Angestellten nach eventuellen Corona Symptomen, nach dem Namen, Alter und der Telefonnummer befragt. Im Behandlungszimmer stand alles bereit für einen Rachenabstrich. Diese Methode wird entsprechend den vorhandenen Testmittel gewählt.

Tests verursachen keine Schmerzen

Nur mit einem kleine Würgereiz, aber völlig schmerzfrei fühlt sich die Testung an. Die Ärztin in Schutzkleidung und Gesichtsvisier holt mit einen Wattestab eine Probe: „Der Abstrich muss in der Tat aus dem hinteren Halsbereich, dem Rachen, kommen – nicht vom Gaumen, nicht von der Mundschleimhaut und nicht von der Zunge“ erklärt sie.

Über eine Stoppuhr erhält die Ärztin den akustischen Hinweis die gewonnene Probe durchzuschütteln und auf die bereitliegenden Teststreifen zu träufeln.

Derweil werden die getesteten Personen in den Wartesaal gebeten, wo sie Platz nehmen können, um auf das Ergebnis zu warten. Und tatsächlich, nach einer knappen Viertelstunde wird ihnen die mit Spannung erwartete Bescheinigung überreicht.

Bisher kaum Wartezeiten

Herr und Frau Ludwig aus Forbach lobten den unkomplizierten Ablauf. Sie freuten sich, dass es keine Wartezeiten gibt und lobten den freundlichen Umgangston des Krankenhauspersonals.

Auch Familie Schwarz aus Bermersbach fand den Test unproblematisch; sie zeigten sich auch zufrieden mit der fachlichen Beratung und Kompetenz. Eine andere Testperson bezweifelte indessen „...dass ein Selbsttest daheim, vielleicht doch nicht so zuverlässig ist, wie der hier im Haus.“

Das Ganze dauert insgesamt nicht mal eine halbe Stunde und zaubert den Menschen ein befreiendes Lächeln ins Gesicht. Am laufenden Band kamen in den beiden Stunden Menschen vorbei, um dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen.