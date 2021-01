In schönster winterlichen Glitzerpracht zeigt sich das Herrenwieser Hochtal. Der Rodelhügel ist bereits sehr gut besucht, viele Familien wollen diese herrlichen Verhältnisse nutzen. Am Langlaufcenter gegenüber geht es wesentlich entspannter zu. Einige Wintersportler schnallen sich die frischgewachsten Latten an. Sie erhalten wertvolle Tipps von den drei eifrigen Männern der Servicestation. Fragen über Equipment, Loipenverlauf oder der Präparation der Spuren werden gerne beantwortet.

Doch: „Die Idylle trügt, nach dem letzten schneelosen Winter macht uns nun Corona und der Lockdown das Leben schwer“, sagt Mathias Reidel, der Chef des Langlaufcenters. „Normalerweise können wir in unserer Hütte bis zu 50 Gäste bewirten, doch derzeit ist sie geschlossen. Finanziell fallen wir mit der November- und Dezemberhilfe komplett durchs Raster, zunächst erhielten wir die Fixkosten für die ersten drei Monate. Die Berechnung bezieht sich ja auf den Durchschnitt des letzten Jahres, und der war ja schneelos“, bricht es aus Reidel.