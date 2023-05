Mann verletzt sich bei Sturz von Autodach in Forbach schwer

Ein 33-jähriger Mann hat sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag um 17.05 Uhr in der Langenbander Straße in Forbach schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, begab sich der Mann nach bisherigen Erkenntnissen in einem unbemerkten Moment auf das Autodach eines zu diesem Zeitpunkt stehenden Pkws.

Die 22-jährige Fahrerin des Wagens setzte diesen daraufhin in Bewegung, wodurch der 33-Jährige zu Boden fiel und schwere Verletzungen davontrug. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.