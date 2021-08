Mit Gewehr bewaffnet: SEK nimmt Mann in Forbach fest

Großeinsatz am Donnerstagabend in Forbach: Dort hielt sich ein augenscheinlich bewaffneter Mann am Bahnhof auf. Das SEK rückte an und nahm ihn fest.

Ein augenscheinlich bewaffneter Mann am Bahnhof in Forbach ist am Donnerstagabend gegen 22 Uhr der Polizei gemeldet worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Beamte des Polizeireviers Gaggenau hätten bei der sofortigen Überprüfung am Bahnhof einen Mann festgestellt, der eine Langwaffe in der Hand hielt.

Bevor das Spezialeinsatzkommando (SEK) aus Göppingen eintraf, habe die Polizei den Bereich weiträumig gesperrt – sowohl die B462 aus Richtung Gernsbach als auch sämtliche Zufahrtsstraßen innerhalb Forbachs. Außerdem seien keine Züge mehr in den Forbacher Bahnhof gefahren, sagte Alexandra Singler von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Offenburg auf BNN-Nachfrage.

Bis das SEK vor Ort war, hätten die Beamten aus Gaggenau Verstärkung aus umliegenden Revieren bekommen. Gegen 0.30 Uhr warf der Verdächtige laut Mitteilung der Polizei seine Waffe weg und lief zu Fuß entlang der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt. Das SEK nahm ihn vorläufig fest.

Der 43-Jährige habe erheblich unter Alkoholeinwirkung gestanden. Eine Überprüfung ergab nach Polizeiangaben einen Blutalkoholwert von über zwei Promille. Die Feuerwehr Forbach fand die weggeworfene Waffe noch in der Nacht im unwegsamen Gelände.

Forbacher spricht über Verhalten des bewaffneten Mannes

Der Forbacher, der nach eigener Aussage den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, sagte den BNN: „Der Mann hat ein großes Gewehr aus einer Tasche geholt und auf mich gerichtet, als ich mit dem Auto an ihm vorbeigefahren bin.“ Er betonte: „Ich war geschockt.“

Kurz darauf habe er die Polizei alarmiert und den Mann aus einiger Entfernung im Auge behalten. Der Verdächtige habe lange laut mit irgendjemandem telefoniert. „Seine Stimme hat aggressiv gewirkt“, sagte der Forbacher, der nicht als Schaulustiger missverstanden werden will und daher seinen Namen nicht in den Medien lesen möchte. Einige Zeit später entfernte sich der Zeuge nach eigenen Angaben von dem Punkt und verfolgte die Szenerie aus deutlich weiterer Entfernung.

Die Hintergründe zum Auftreten des Mannes sind laut Polizei nun auch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt.