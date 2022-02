Was noch geplant ist

Nach Arbeiten im Wildgehege in Forbach-Bermersbach ist die Sicht auf die Tiere wieder frei

Es hat sich einiges getan in den vergangenen Monaten im Tiergehege in Forbach-Bermersbach. Jetzt hat man wieder freie Sicht auf die Tiere, die sich in dem Wildgehege offensichtlich wohl fühlen. Einige Arbeiten sind aber noch geplant.