Planen für den Notfall: Was tun, wenn tagelang der Strom ausfällt?

Das Ettlinger Ingenieurbüro RBS Wave hat 2019 ein Konzept für die Gemeinde vorgestellt, das bei einem kreisweiten Stromausfall eine Mindestversorgung für drei Tage ermöglichen soll. Es behandelt unter anderem Themen wie die Trinkwasserversorgung (sie funktioniert in Forbach glücklicherweise in weiten Teilen stromlos), den Kraftstoffvorrat (6.300 Liter Diesel und 1.400 Liter Benzin für Notstrom-Aggregate und Einsatzfahrzeuge), Kommunikationswege (Satellitentelefone, Funkgeräte, Boten) sowie wichtige Gebäude. Das Feuerwehrgerätehaus soll als Einsatzzentrale für die Verwaltung und Rettungskräfte dienen. Das Rathaus ist als Anlaufstelle für Forbacher vorgesehen. In der Murghalle und im Haus des Gastes in Hundsbach könnten Essensversorgungen und Notunterkünfte eingerichtet werden. Damit die vier Gebäude ihren Zweck erfüllen können, hat der Gemeinderat beschlossen, Notstrom-Aggregate zu kaufen und die nötigen Einspeisestellen installieren zu lassen. Der Haken: Das erste Notstrom-Aggregat sollte eigentlich in diesem Jahr fürs Feuerwehrgerätehaus angeschafft werden. Der Gemeinderat hätte dafür in der jüngsten Sitzung grünes Licht geben sollen. Er hat das Thema jedoch mit Blick auf die finanzielle Schieflage der Gemeinde vertagt.