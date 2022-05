Das Problem: Alle Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands haben mittlerweile (teilweise auch schon lange) keine Kinder mehr, die die Forbacher Klingenbachschule sowie die Weisenbacher Johann-Belzer-Schule besuchen. „Das komplette Vorstandsteam müsste gewechselt werden“, erläutert die erste Vorsitzende Eva Mittelsdorf.

Den Staffelstab des Ehrenamts wolle man deshalb gerne an Eltern weitergeben, die durch ihre eigenen Kinder aktiv am Schulleben teilnehmen. „Es müssten Eltern sein, die ein Gespür dafür haben, wo Not am Mann ist. Sie müssten sich darüber bewusst sein, welchen Nutzen der Verein hat und bereit sein, etwas für das Allgemeinwohl zu tun“, sagt Mittelsdorf.

Insgesamt sind vier Posten neu zu besetzen: die des ersten und zweiten Vorsitzenden sowie des Kassierers und Schriftführers. Ideal wären darüber hinaus zwei bis vier Beisitzer.

Förderverein stand bereits 2016 vor dem Aus

Es ist bereits das zweite Mal, dass dem Verein dieses Schicksal blüht: 2016 zeigten ebenfalls zu wenige Eltern Interesse, auch damals wurde mit allen Mitteln versucht, die drohende Auflösung abzuwenden – mit Erfolg. Nun startet der Verein also einen neuen Aufruf.

In der Schwierigkeit, Nachfolger zu finden, sieht die Vorsitzende ein allgemeines Problem: „Die Bereitschaft für das Ehrenamt geht immer weiter zurück.“ Vereine würden sterben, weil sich keine Menschen finden, die bereit sind, sich zu engagieren. „Jede Art von Verein hat damit zu kämpfen. Je gemeinnütziger, umso schwieriger“, ist sie überzeugt.

Corona habe die Situation noch einmal verschärft. Durch die Pandemie sei die Arbeit des Schulfördervereins nicht mehr so präsent, denn: „Die Menschen mussten sich zurückziehen und anders leben.“

Derzeitiger Vorstand des Schulfördervereins Forbach-Weisenbach hilft bei Einarbeitung

Der rund 80 Mitglieder starke Schulförderverein könne jedoch nur weiter bestehen, wenn Eltern bereit seien, die Vereinsarbeit aktiv mitzutragen und auch Aufgaben im Vorstand zu übernehmen.

Hierbei sichert der derzeitige Vorstand den Neulingen Hilfe zu und garantiert einen reibungslosen Übergang: „Natürlich ist der alte Vorstand bereit, weiter zu begleiten. Es wird niemand ins kalte Wasser geworfen“, versucht Mittelsdorf, die Ängste und Sorgen potenzieller Interessenten zu nehmen. Zudem biete der Landesverband der Schulfördervereine Baden-Württemberg zahlreiche Fortbildungen an, etwa zu den Themen „Homepagegestaltung“, „Satzung erstellen und verstehen“ oder „Spenden und Sponsoring im Verein“ (https://lsfv-bw.de).

Ich fände es schade, wenn der Verein aufgelöst wird. Die Schüler brauchen diese Unterstützung. Heike Schillinger, SPD Forbach

Einen Aufruf startete auch die Forbacher SPD-Gemeinderätin Heike Schillinger: „Bitte lasst nicht zu, dass dieser – auch für eure Kinder – enorm wichtige Verein aufgelöst wird. Fasst euch ein Herz“, versuchte sie, auf Facebook Mitstreiter für die Vorstandschaft zu mobilisieren.

„So schnell geben wir nicht auf. Ich fände es schade, wenn der Verein aufgelöst wird. Die Schüler brauchen diese Unterstützung“, zeigte sie sich im Gespräch mit dieser Redaktion kämpferisch. Zudem könne man die Arbeit im Verein auch positiv sehen, da man dabei sei, etwas zu gestalten, man könne etwas bewirken.