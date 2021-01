Corona-Pandemie

Skifahren für 150 Euro die Stunde: Der Vogelskopf-Lift bei Forbach wird jetzt vermietet

Skivergnügen mit dem Lift geht doch noch - auch in Zeiten der Pandemie und auch an der Schwarzwaldhochstraße zwischen Baden-Baden und Freudenstadt. Wie in anderen deutschen Urlaubsdestinationen gibt es den Skilift zum Mieten.