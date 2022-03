Spektakulärer Einbruch: Täter durchbrechen zwei Mauern in Forbacher Lebensmittelmarkt

Durch ein Fenster auf der Rückseite drangen die Unbekannten in das Geschäft ein. Dort mieden sie die Geschäftsräume und begaben sich in Richtung der Tresore – auf direktem Wege durch zwei Mauern.

Unbekannte Einbrecher haben sich mutmaßlich in der Nacht auf Sonntag Zutritt zu einem Lebensmittelgeschäft in der Forbacher Schifferstraße verschafft. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, ein Fenster an der Rückseite des Marktes auf.

Im Gebäude durchbrachen die Täter mehrere Zentimeter dickes Mauerwerk und öffneten zwei Tresore, die sie dahinter entdeckten. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Diebstahlschaden von mehreren Tausend Euro.

Zusätzlich beschädigten die Einbrecher bei ihren Mauerdurchbrüchen die Wasserleitung einer Toilette. Durch den Wasseraustritt entstand weiterer Schaden von mindestens 8.000 Euro.

In die alarmgesicherten Geschäftsräume wagten sich die Einbrecher nicht vor, sodass die Tat zunächst unbemerkt blieb. Erst am Sonntagnachmittag fiel einer aufmerksamen Passantin das austretende Wasser auf, womit der Einbruch schließlich ans Licht kam.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (07 81) 21 28 10 zu melden.