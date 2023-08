Das Polizeipräsidium Offenburg bestätigt auf Anfrage dieser Redaktion, dass sie gegen beide am Streit beteiligten Parteien Ermittlungen wegen Körperverletzung führt.

Nach Polizeiangaben hatte es bei der Auseinandersetzung am späten Nachmittag des 2. August nicht nur einen verbalen Austausch gegeben, sondern auch Faustschläge. Einer der Beteiligten sei danach mit „eher leichten Verletzungen“ in eine Klinik gebracht worden.

Solaranlage bringt zu wenig Wärme

Eine Betroffene, sie war nach eigenem Bekunden mit ihrer Familie zum Zeitpunkt des Vorfalls zu Besuch bei ihren Eltern, schilderte gegenüber dieser Redaktion den Vorfall aus ihrer Sicht: Demzufolge habe ihre Bitte an den Vermieter, doch die Ölheizung in Betrieb zu nehmen, zu dem Streit geführt. Laut der Zeugin erzeuge die Solaranlage auf dem Dach des Hauses zwar bei Sonnenschein warmes Wasser.

Bei anhaltender Bewölkung hingegen sei das warme Wasser nicht ausreichend, wenn die Familie warm duschen wolle. Deshalb habe man den Vermieter gebeten, die Ölheizung in Betrieb zu nehmen. Die Auseinandersetzung sei auch in der Nachbarschaft bemerkt worden. Ein auf der Gegenseite am Streit Beteiligter wollte auf Anfrage dieser Redaktion keine Stellungnahme abgeben. Man habe sich jedoch bemüht, dem Wunsch der Mieter zu entsprechen und die Ölheizung in Betrieb zu nehmen.