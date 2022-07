Es ist eines der letzten großen Zeltfeste der Region: Vom 23. bis 25. Juli wird in Forbach-Hundsbach wieder gefeiert. Was auf dem Programm steht und was die Fete einzigartig macht.

Was macht den ganz besonderen Reiz des jährlichen Hundsbacher Zeltfests aus? Die idyllische Lage der Festwiese zwischen zwei Bächen samt Kinderspielplatz? Das angenehme Klima, wenn alle in der Rheinebene wegen der Hitze stöhnen? Das abwechslungsreiche Festprogramm?

Vom 23. bis 25. Juli wird im Forbacher Höhenortsteil wieder gefeiert. Endlich – sagen die Veranstalter, die wegen der Corona-Auflagen zwei Jahre pausieren mussten.

Es ist auf jeden Fall eine ganz besondere Veranstaltung und in weitem Umkreis eines der letzten mehrtägigen Zeltfeste überhaupt, das noch jedes Jahr stattfindet, sagt Achim Braunegger vom Skiclub Hundsbach. Der ist in diesem Jahr der Gastgeber, vor der Corona-Pause war es der Musikverein. Man wechselt sich immer ab, aber unter dem Strich arbeiten natürlich alle Hand in Hand in der ehemaligen Waldkolonie.

Beiname „Pelzmantelfest“: Bühls OB Schnurr erinnert sich zurück

Seit gut 40 Jahren gibt es das Zeltfest auf gut 700 Metern Höhe bereits, Hundsbach ist der am zweihöchsten gelegene Ortsteil der Gemeinde Forbach, höher liegt nur noch Herrenwies.

Bühls Oberbürgermeister Hubert Schnurr (FW), ein gebürtiger Hundsbacher kennt das Fest gut, vor allem aus Jugendjahren. Es war der Publikumsmagnet. Und wenn in Hundsbach gefeiert wurde, kamen im Hause Schnurr sogar die Verwandten mütterlicherseits aus Bayern angereist.

Noch heute schwelgt Schnurr in Erinnerungen, das besondere Flair sei die Lage an der Talstation des Skilifts direkt am Bach. Da kann es gegen Abend auch mal frisch werden, da wurde auch gern mal vom „Pelzmantelfest“ gesprochen, erzählt der Bühler Rathauschef.

Mountainbike-Touren, Musik, Gottesdienst: Zeltfest beginnt am Samstag

Das Fest beginnt in diesem Jahr am Samstag, 23. Juli, um 12 Uhr mit den geführten Mountainbike-Touren sowie dem Beachvolleyball-Turnier. Ausschreibungen für beide Veranstaltungen finden sich auf den Internetseiten des Skiclubs Hundsbach. Dort können sich die Teilnehmer auch anmelden.

Ab 17 Uhr ist dann musikalische Unterhaltung angesagt. Der neue Forbacher Bürgermeister Robert Stiebler (parteilos), der Anfang April gewählt wurde, wird den obligatorischen Fassanstich übernehmen. Am Abend gibt es dann Rock und Pop mit der Band „Top Secret“.

Den Auftakt zum Sonntag bildet der Festgottesdienst um 10.30 Uhr, danach sorgen der Musikverein Bermersbach und die Stadtkapelle Kuppenheim für zünftige Blasmusik.

Am Sonntag geht es mit dem Traktor auf die Wippe

Um 15 Uhr startet dann der Publikumsmagnet des Sonntags, das nunmehr elfte Hundsbacher Oldie-Traktor-Pulling. Maximal zehn Traktoren und Unimog bis Baujahr 1980 messen sich bei verschiedenen Aufgaben in Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Herausfordernd für alle ist das Befahren der legendären Hundsbacher Wippe und der Versuch diese so lange wie möglich in der Waage zu halten.

In der Pause des Traktor-Pullings zeigt das Schurwälder Original Jörg Bläsi seine Zeitreise durch die Motorsägentechniken von 1926 bis 2022. Die aktuell stärkste Akkusäge der Welt hat Bläsi an diesem Tag mit im Gepäck. Der schwäbische Tüftler hat sogar eine Motorsäge mit Wankelmotor erfunden.

Apropos Traktor-Pulling: Der Kräftevergleich nach dem simplen Motto „Wer hat den Stärksten?“ kommt aus den USA. Neben den Wettbewerbsteilnehmern sind alle Traktorfahrer eingeladen, ihre Fahrzeuge auf der großen Wiese neben dem Festzelt zu präsentieren. Am Sonntag nach dem großen Sport gastiert die Trachtenkapelle Obersasbach.

Das Programm am Montag, 25. Juli, beginnt mit dem Handwerkermittagstisch ab 12 Uhr, um 15 Uhr geht der Kindernachmittaglos. Ab 17 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung mit dem Musikverein Hundsbach und im Anschluss mit den Kappelwindeckmusikanten.

Zum Festausklang stehen dann nochmals Rock, Pop und Tanz mit „Secret Power Light“ auf dem Programm. Längst läuft die Vorbereitung für das Fest der Feste zu Füßen des Skihangs in der Hundsbach auf Hochtouren. Gutes Wetter, das wünschen sich die Veranstalter, und sie hoffen, dass das Zeltfest nach zwei Jahren Pause nicht in Vergessenheit geraten ist, so Braunegger.

Service www.skiclub-hundsbach.de