Treppenstufen an Denkmal in Forbach verrutscht und unterspült

Kleinere Sanierungsarbeiten werden aktuell am Kriegerdenkmal in Forbach ausgeführt. Verschiedene Treppenstufen sind unterspült und verrutscht.

Am Kriegerdenkmal in Forbach sind aktuell Arbeiten im Gange, „Einige Treppenstufen sind verrutscht und unterspült“, berichtet Ortsbaumeisterin Manuela Hoffmann.

Insbesondere handelt es sich um den linken Bereich des Monuments. Außerdem müssen die unteren beiden Stufenreihen erneuert werden. Zudem wird eine Stromleerleitung verlegt.

An der rechten Seite soll noch eine Solarleuchte installiert werden. Untersucht werden soll, ob die Leuchte auch in den Morgenstunden im Winter noch ausreichend Licht gibt. Sicherheitsrelevant seien auch die Treppenstufen.

Die Ortsbaumeisterin hofft, dass das Projekt diese Woche zum Abschluss kommt. Das hänge natürlich von der Witterung ab. Bei den Kosten gibt es bislang nur eine grobe Schätzung. Sie rechnet mit etwa 20.000 Euro. Räumt aber gleich ein, dass es deutlich mehr oder weniger werden könnte.

Kriegerdenkmal in Forbach: Ein Relikt aus der NS-Zeit

Das Kriegerdenkmal in Forbach ist ein Relikt aus der NS-Zeit. Auch in anderen Kommunen gibt es solche Bauwerke, zum Beispiel in Gernsbach. Aber wohl nur selten steht ein solches Denkmal an ganz zentraler Stelle: am Ende der stark befahrenen Murgbrücke (B462) aus Richtung Bahnhof.

Es springt quasi jedem Autofahrer ins Auge. Zwei monumentale Soldatenfiguren, die eine Fahne tragen, mit der in Stein gemeißelten Botschaft: „Den Schützern der Heimat zur Ehr.“

Errichtet wurde der Klotz 1937 von der Karlsruher Bildhauer-Legende Emil Sutor. „Das Denkmal reflektiert seinen Stil in dieser Zeit“, analysiert die Historikerin Katherine Quinlan-Flatter.

„Ab 1933 nutzte das NS-Regime die Kriegerdenkmäler als Propagandainstrumente, indem sie die westlichen Mächte vor einer Umkehrung des Versailler Vertrags warnen (…) Die Denkmäler nehmen einen direkten bedrohlichen Charakter an“, schreibt Quinlan-Flatter in ihrer Analyse.

Inschrift ist hochproblematisch

Die Soldatenfiguren könnte man heute mit einigem guten Willen noch als hässlichen NS-Kitsch abtun. Doch die Inschrift ist hochproblematisch.

Die „Schützer der Heimat“ wurden zu Soldaten, die Nachbarländer überfielen und dort grausam wüteten. Als der Krieg 1945 in die Heimat zurückkehrte, kostete der sinnlose Widerstand der einst heroisierten Kämpfer weitere Menschenleben und richtete immensen Schaden an.

Neuer Gemeinderat soll sich mit Denkmal befassen

Forbachs Bürgermeister Robert Stiebler kündigte im Februar gegenüber dieser Zeitung an, dass das Kriegerdenkmal von ihm in nächster Zeit thematisiert werde.

Jetzt präzisierte er, dass sich der neue Gemeinderat, der im 9. Juni 2024 gewählt wird, mit der Thematik befassen soll.