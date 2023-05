Am Sonntagnachmittag

Am Sonntagnachmittag war eine Gruppe von drei Motorradfahrern aus dem Raum Marbach auf der L83 zwischen Sand und Raumünzach talwärts unterwegs, so die Polizei in einer Pressemeldung.

In einer Linkskurve Höhe der Schwarzenbachtalsperre verlor der 31-jährige Fahrer einer BMW die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall.

Während das Motorrad unbeschädigt blieb, brach sich der Unglücksfahrer beide Handgelenke. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Offenburg geflogen.