Vier tote Tiere in Forbach gefunden: Möglicher Wolfsriss wird geprüft

In Forbach sind vier tote Tiere gefunden worden. Nun untersuchen Fachleute, ob dafür möglicherweise ein Wolf verantwortlich sein könnte.

In Forbach sind drei tote Schafe und eine tote Ziege gefunden worden. Möglicherweise wurden die Tiere von einem Wolf getötet, teilte das Umweltministerium mit. Die toten Tiere sind der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg am Dienstag gemeldet worden.

Die FVA-Fachleute waren vor Ort, um die Situation zu dokumentieren und genetische Proben zu nehmen. Diese werden nun am Senckenberg-Zentrum für Wildtiergenetik untersucht. Ein Wolf kann als Verursacher derzeit weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

Die Gemeinde Forbach liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald, in dem sich derzeit drei Wölfe dauerhaft niedergelassen haben. Die Nutztierverbände sowie die Wildtierbeauftragten der Region sind über den Sachverhalt informiert.